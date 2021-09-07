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Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı

Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, "Reis'i size yedirtmeyiz deyip direksiyonu üzerimize sürdüler" iddiasını CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsüm Çisem Özer, polis ifadesinde yalanladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, "Reisi size yedirtmeyiz deyip direksiyonu üzerimize sürdüler" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın emniyet ifadelerine dayandırdığı habere göre; olayın şahidi olan CHP'li bir kadın, tartışma sırasında sadece şoförün şahsına küfredildiğini söyledi.

Nazlıaka, Çanakkale ziyareti sırasında otobüsten inen CHP'lilerin üzerine Vedat Aygören isimli şahıs tarafından, "Reisi size yedirtmeyiz" denilerek araç sürüldüğünü iddia etmişti. CHP'li şoför Gökhan Gülyurt ise işi daha da ileri götürerek 'Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret edildiğini' öne sürmüştü.

CHP'ye müzahir basında geniş yer bulan iddianın asılsız olduğunu bizzat CHP'liler ortaya çıkardı. Söz konusu olayda şikayetçi olan bir diğer isim CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsüm Çisem Özer'in emniyete verdiği ifadede sadece CHP'li Gülyurt'un şahsına küfür edildiğini, başka bir küfür duymadığını ifade etti.

Özer, şunları kaydetti:

"Otelin önündeki cebe otobüs yanaştı, bizde hemen onun arkasına aracımızı çektik ve dörtlülerimizi yaktık. Genel Başkan otobüsten inip otele girdi. Biz aracımıza dönerken açık havada sigara içmeye karar verdik, sigaralarımızı yaktık. Otobüsün önünden sesler duydum. 52 FS 524 plakalı aracın otobüs ile burun buruna durmuş olduğunu ve Gökhan Gülyurt'a küfürler ettiğini duydum. Yukarıda anlattığım gibi ben bu şahsın Gökhan Gülyurt'un şahsına küfür ettiğini duydum, başkaca küfürlerini duymadım."

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