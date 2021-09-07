BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 9,89
ALTIN 483,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den aşı çağrısı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den aşı çağrısı

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşları "aşı olmaya" davet etti.

Abone ol

Vali Bilgin, AA muhabirine, salgının tüm dünyayı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadelenin özellikle okulların açılmasıyla daha fazla önem kazandığını vurgulayan Bilgin, "Evlatlarımız bizlerin geleceği. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakmak için lütfen önce aşı, sonra maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." dedi.

Bilgin, eğitim öğretimin aksamaması için tüm vatandaşların aşı olması ve uzmanların uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

'Süreci doğru yönetmezsek bu bizim için çok büyük bir külfet oluşturur'

Toplum sağlığı düşünülerek hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Okullarımız sınıfsal düzeyde, anasınıflarından, üniversite düzeyine kadar 24 milyon öğrenci artık toplumsallaşma yani birbirlerine temas noktasında çok yoğun bir şekilde temas edecekleri şekilde eğitim öğretime başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bizler süreci doğru yönetmezsek bu bizim için çok büyük bir külfet oluşturur. Kurallara uymamamız durumunda neyle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. O nedenle lütfen kuralları ihmal etmeyelim. Aşımızı biran önce olalım."

Bilgin, aşı olarak sağlık çalışanlarına da ciddi bir destek sağlanacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına kadar geldi
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına kadar geldi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeleri görebilir!
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeleri görebilir!
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi
Rusya’dan Bitcoin’e sert tokat! Peskov'un açıklaması sonrası çakıldı
Rusya’dan Bitcoin’e sert tokat! Peskov'un açıklaması sonrası çakıldı
Bu defa felaket Güneş'ten gelebilir! Fırtına interneti aylarca koparabilir
Bu defa felaket Güneş'ten gelebilir! Fırtına interneti aylarca koparabilir
İmer Özgün kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
İmer Özgün kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Sırp Nestor El Maestro oldu
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Sırp Nestor El Maestro oldu
Hindistan'da yağmur yağsın diye kız çocuklarını çıplak halde gezdirdiler!
Hindistan'da yağmur yağsın diye kız çocuklarını çıplak halde gezdirdiler!
Azerbaycan halkı ülkede Türk askeri üssü istiyor
Azerbaycan halkı ülkede Türk askeri üssü istiyor
Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!
Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!