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CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar

CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Erzurum'daki taciz rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıtların yayımlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un susması için taciz ettiği kadına önce para teklif ettiği sonra da tehdit ettiği belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanlığındaki taciz rezaleti ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taciz kayıtlarının yayınlanması ile istifasını sunmak zorunda kalan İl Başkanı Bülent Oğuz'un susması için genç kadına önce para teklif ettiği, ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.

CHP Erzurum İl Başkanı Oğuz'un partide çaycı olarak çalışan genç kadını taciz ettiği ortaya çıkmış; taciz anına ilişkin ses kayıtlarını yayınlayan genç kadın, Oğuz'u ifşa etmişti. Skandalın gündem olmasının ardından tacizci Bülent Oğuz, partiden istifa ederken Yeni Şafak'taki haberde skandalla ilgili yeni detaylara yer verildi.

CHP Genel Merkezi biliyordu

Habere göre; genç kadın, maruz kaldığı tacizi CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Hepoğlu'na aktardı. Ses kayıtlarını sunan genç kadın, olayın CHP Genel Merkezine iletilmesini istedi. Hepoğlu'nun kayıtları Ankara'ya gönderip göndermediği bilinmezken genel merkeze bilgi dolaylı yollardan ulaştı.

Para bile teklif etti

Durumdan haberdar olan Oğuz, işten ayrılan genç kadına baskı yaptı. Aracılar göndererek susması karşılığında para vereceğini belirten Oğuz, olumsuz karşılık alınca genç kadını, "Şehri terk et" diyerek tehdit etti. Ancak geri adım atmayan genç kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi vererek tüm ses kayıtlarını sundu. Suç duyurusu üzerine Bülent Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.

Sigortasız çalıştırmışlar

Skandal bununla da kalmadı. Genç kadının, "Gönüllü olarak çalışıyorum" yazılı bir kağıt imzalatılarak sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da süreci yakın takibe aldı. Genç kadınla iletişime geçen bakanlık, destek sözü verdi.

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