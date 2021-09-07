Hollanda Türkiye maçı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde millilerimizin oynayacağı altıncı karşılaşma olacak. Namağlup şekilde grupta yoluna devam eden milli takım liderliği korumak için bu maçta da unvanını elinde tutmak zorunda. Peki, milli maç saat kaçta hangi kanalda? Hollanda Türkiye maçı ne zaman?

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Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren millilerimiz ikinci maçlarda başlangıcı Hollanda ile yapıyor. Türkiye’de oynanan mücadeleyi 4-2’lik skor ve muhteşem bir oyunla kazanan millilerimiz rakipten puan ya da puanlar almak için deplasmanda olacak.

Müsabaka öncesinde millilerimizin 11, Hollanda’nın 10, Norveç’in 10 ve Karadağ’ın 7 puanı bulunuyor. Milli takımda Zeki Çelik’in durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Avrupa Şampiyonası’nda üst üste kötü sonuçlar alan milliler Dünya Kupası elemlerinde ikinci araya ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlamıştı.

Hollanda ile yaptığımız son 6 maçta ise 2 kez millilerimiz kazanmış 3 kez Hollanda galip gelmiş ve 1 maç beraberlikle tamamlanmıştı.

Hollanda Türkiye maçı ne zaman ?

Dünya Kupası Avrupa elemeleri mücadelesi 7 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından yeniden ara verilecek.

Milli maç hangi kanalda ?

Bugün oynanacak olan müsabaka saat 21:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.