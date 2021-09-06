CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un ses kaydı ifşası! Çaycı kadına taciz konuşması ortaya çıktı
ERZURUM CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un, taciz skandalı ifşa oldu. Partide görevli çaycı kadın, başkan ile konuşmaları ses kaydına aldı. İşte Bülent Oğuz'un kadına defalarca 'çok hoşuma gidiyorsun' dediği taciz diyaloğu...
CHP'deki bir süre önce ardı ardı yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandalın adresi, Erzurum İl Başkanlığı oldu. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için CHP İl Başkanlığı binasında çaycılık yapan bir kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, Oğuz çaycı kadınla birlikte olmak istedi. Kadından istediği yanıtı alamayan Oğuz, kadına sürekli tacizde bulunmaya başladı. Başkan Oğuz'un sözlü tacizlerinden bunalan kadın yaklaşık bir ay önce, Oğuz'un konuşmalarını kayda aldı.
Taciz olayı ile ilgili bilgi, CHP Genel Merkezi'ne ulaşınca herhangi bir açıklama yapılmadan sessiz sedasız İl Başkanı Oğuz'un istifası alındı.
"Çok hoşuma gidiyorsun"
Parti içinde, il başkanına kumpas kurulduğu ve durumun taciz olmadığı söylense de tacize ilişkin ses kayıtları sosyal paylaşım sitesi YouTube'a düştü. Kayıtlardaki konuşmalara göre, çaycı kadın 'ekmek mücadelesi verdiğini' söylemesine rağmen İl Başkanı Oğuz "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek tacizini sürdürüyor.