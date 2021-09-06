CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un ses kaydı ifşası! Çaycı kadına taciz konuşması ortaya çıktı

CHP'deki bir süre önce ardı ardı yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandalın adresi, Erzurum İl Başkanlığı oldu. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için CHP İl Başkanlığı binasında çaycılık yapan bir kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı.