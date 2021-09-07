BIST 1.455
DOLAR 8,34
EURO 9,89
ALTIN 481,28
HABER /  DÜNYA

Vietnam'da 8 kişiye koronavirüs bulaştıran şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı

Vietnam'da 8 kişiye koronavirüs bulaştıran şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı

Vietnam'da karantina kurallarını ihlal ederek 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştıran bir şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28 yaşındaki Le Van Tri'nin bu ihlali nedeniyle Kovid-19'a yakalanan bir kişi tedaviye rağmen 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.

Abone ol

Vietnam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle zorunlu karantina kurallarını ihlal eden bir adama rekor ceza geldi.

21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal eden ve daha sonra 8 kişiye virüs bulaştıran 28 yaşındaki Le Van Tri, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tri, 'tehlikeli virüsü yaymaktan' suçlu bulundu.

Şehir dışından yaşadığı Ca Mau kentine döndüğünde 21 günlük karantinaya girmesi gereken Tri, bu kuralı ihlal etti. Vietnam mahkemesinin raporuna göre; Tri'nin bu ihlali nedeniyle Kovid-19'a yakalanan bir kişi uzun süren tedaviye rağmen 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Taliban yeni geçici hükümeti açıkladı
Taliban yeni geçici hükümeti açıkladı
Ukraynalı model Kristina Novytska'nın ölümünde dosya kapandı
Ukraynalı model Kristina Novytska'nın ölümünde dosya kapandı
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
Masterchef Hamza kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek kimdir?
Masterchef Hamza kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek kimdir?
El Cezire: Türkiye'nin Mısır ve BAE ile ilişkileri Yunanistan'ı yalnızlaştıracak
El Cezire: Türkiye'nin Mısır ve BAE ile ilişkileri Yunanistan'ı yalnızlaştıracak
CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar
CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar
Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı
Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı
DEAŞ'ı fonlayan Lafarge skandalından sonra Holcim Ltd hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
DEAŞ'ı fonlayan Lafarge skandalından sonra Holcim Ltd hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman?
Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman?