Vietnam'da 8 kişiye koronavirüs bulaştıran şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı

Vietnam'da karantina kurallarını ihlal ederek 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştıran bir şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28 yaşındaki Le Van Tri'nin bu ihlali nedeniyle Kovid-19'a yakalanan bir kişi tedaviye rağmen 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.

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Vietnam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle zorunlu karantina kurallarını ihlal eden bir adama rekor ceza geldi.

21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal eden ve daha sonra 8 kişiye virüs bulaştıran 28 yaşındaki Le Van Tri, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tri, 'tehlikeli virüsü yaymaktan' suçlu bulundu.

Şehir dışından yaşadığı Ca Mau kentine döndüğünde 21 günlük karantinaya girmesi gereken Tri, bu kuralı ihlal etti. Vietnam mahkemesinin raporuna göre; Tri'nin bu ihlali nedeniyle Kovid-19'a yakalanan bir kişi uzun süren tedaviye rağmen 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.