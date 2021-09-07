Taliban yeni geçici hükümeti açıkladı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yeni geçici hükümetin bazı üyelerini açıkladı.Abone ol
Afganistan'da hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından kısa sürede vilayetlerin kontrolünü ele geçiren ve daha sonra Kabil'e giren Taliban güçleri, ülkenin yönetimini kontrol altına almıştı. Bir süreden bu yana hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Taliban, "Geçici hükümet" olarak adlandırılan hükümette görev alanları açıkladı.
Başbakan Hasan Akhund
Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu.
İçişleri Bakanı Hakani oldu
Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde:
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülgani Birader
Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan
İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub