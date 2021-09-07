BIST 1.455
DOLAR 8,34
EURO 9,89
ALTIN 481,73
HABER /  GÜNCEL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Abone ol

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl ve kimler tarafından işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söylerken iç hat uçuşlarının başladığına vurgu yaparak havaalanının kısa sürede uluslararası uçuşlara hazır olacağını kaydetti.

"Türkiye ile işbirliği halindeyiz"

Blinken ise Afganistan'da yaklaşık 100 Amerikan vatandaşı kaldığını söyledi.

Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da gerektiği takdirde tahliye uçuşlarına izin vereceğini taahhüt ettiğini belirten Blinken, Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını aktardı:

"Taliban söz vermişti. Afganistan'ı terk etmek isteyenlere izin vermeli. Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile işbirliği yapıyoruz."

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid; Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) teknik ekiplerin Kabil Havaalanı'nda operasyonları yeniden başlatmak için çalıştığını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
Masterchef Hamza kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek kimdir?
Masterchef Hamza kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek kimdir?
CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar
CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde skandal detaylar
Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı
Aylin Nazlıaka'yı CHP'liler bile yalanladı
Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman?
Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman?
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den aşı çağrısı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den aşı çağrısı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına kadar geldi
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına kadar geldi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeleri görebilir!
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeleri görebilir!
Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti
Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi