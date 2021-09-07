ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl ve kimler tarafından işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söylerken iç hat uçuşlarının başladığına vurgu yaparak havaalanının kısa sürede uluslararası uçuşlara hazır olacağını kaydetti.

"Türkiye ile işbirliği halindeyiz"

Blinken ise Afganistan'da yaklaşık 100 Amerikan vatandaşı kaldığını söyledi.

Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da gerektiği takdirde tahliye uçuşlarına izin vereceğini taahhüt ettiğini belirten Blinken, Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını aktardı:

"Taliban söz vermişti. Afganistan'ı terk etmek isteyenlere izin vermeli. Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile işbirliği yapıyoruz."