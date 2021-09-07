El Cezire: Türkiye'nin Mısır ve BAE ile ilişkileri Yunanistan'ı yalnızlaştıracak

Orta Doğu'da dinamiklerin değiştiğini belirten Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kalabileceği durumu yazdı.

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Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir döneme girildi. İki ülke arasındaki görüşmelerin iki gün sürecek ikinci turu Ankara'da başladı. Görüşmelerde halihazırda maslahatgüzar seviyesinde yürütülen diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılması konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında temaslar da hız kazanırken BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.

"Yunanistan yalnızlaşacak"

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire, Ankara ile Kahire ve Abu Dabi arasındaki görüşme trafiğini mercek altına aldı. İkili ilişkilerde yeni dönemin Türkiye'ye bölgede daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacağı belirtilerek, "Kahire ve Abu Dabi ile daha iyi ilişkiler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rakibi Yunanistan'ı daha da yalnızlaştıracaktır" ifadesine yer verildi. Türkiye'nin Mısır ve Körfez'deki diğer ülkelerle ilişkilerini yeniden düzene koyduğu belirtilen haberde, "Orta Doğu'da dinamikler değişirken Türkiye ile Mısır arasında yeni bir müzakere turu geliyor" denildi.