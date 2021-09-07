El Salvador kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı

Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak.