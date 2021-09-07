Hollanda karşısında hezimete uğradık! 6 gol yedik hiç varlık gösteremedik

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan Ay-Yıldızlı ekip gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 44. dakikada Çağlar Söyüncü'nün atılmasıyla 10 kişi kaldığı maçta rakibine 6-1 mağlup oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 55. saniyede Klaassen; 16, 38 (P) ve 54. dakikalarda Depay; 80. dakikada Til ile 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 90+2. dakikada Cengiz Ünder attı.

Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan A Milli Futbol Takımımız gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

Şenol Güneş'e tepki Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Maçtan önemli dakikalar

Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu ve yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay ceza sahamızda topla buluştu ve bekletmeden vuruşunu yaptı. Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı.

38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0

44. dakikada takımımız 10 kişi kaldı. Çağlar Söyüncü'nün orta alanda Depay'a yaptığı faul sonucu hakem, Çağlar Söyüncü'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Hollanda, 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 4-0

80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til ceza yayı içinde dönerek vurdu ve Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti: 5-0

90. dakikada Hollanda, 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0

90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı. Boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1

Müsabakayı Hollanda 6-1 kazandı.

Hollanda: 6 - 1 :Türkiye

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Rensch), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Til), Bergwjin (Dk. 61 Malen), Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)