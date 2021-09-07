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Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

TRABZON'un Düzköy ilçesinde kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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TRABZON'un Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde yaşayan Tursun Sidar'dan (89) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler Taşocağı mevkiinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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