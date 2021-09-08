BIST 1.455
DOLAR 8,35
EURO 9,89
ALTIN 482,30
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Sorumluluk benim
Şenol Güneş: Sorumluluk benim
Hollanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Hollanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı
Millet İttifakı'nda kriz mi var?
Millet İttifakı'nda kriz mi var?
Kanada'da koronavirüs önlemleri! Sınırlar açıldı
Kanada'da koronavirüs önlemleri! Sınırlar açıldı
MEB araştırdı! 10 yaş grubu öğrenciler 15 yaşa fark attı
MEB araştırdı! 10 yaş grubu öğrenciler 15 yaşa fark attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması
El Salvador kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
El Salvador kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı