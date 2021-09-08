Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!

DİYANET İŞleri Başkanı Ali Erbaş son günlerdeki açıklamalarıyla eleştirilerin odağında. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise, Ali Erbaş’ın Cumhurbaşkanı olmak istediğini iddia etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın “İnanç, insan ile Allah arasında olsun. Siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın istiyorlar” sözleri yeni bir tartışma başlattı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde, "Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor" diye sorup cevabını da kendisi verdi.

Zeyrek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhurbaşkanı olmak istediğini iddia etti. Zeyrek, Erbaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kendisini bu koltuğa biçilmiş kaftan olarak gördüğünü ileri sürdü.

Zeyrek, "Kendisi ulu önder Atatürk’e boşuna savaş açmıyor. Kendisi Laikliğe boşuna savaş açmıyor" derken, "Yakında cüppesini, imam sarığını çıkarıp 'lacileri' çekip siyasete atılır ve zirveye gözünü dikerse şaşırmayın. Siyasetle bu kadar içli dışlı olması boşuna değil!” diye belirtti.