BIST 1.455
DOLAR 8,37
EURO 9,91
ALTIN 483,37
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!

DİYANET İŞleri Başkanı Ali Erbaş son günlerdeki açıklamalarıyla eleştirilerin odağında. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise, Ali Erbaş’ın Cumhurbaşkanı olmak istediğini iddia etti.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın “İnanç, insan ile Allah arasında olsun. Siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın istiyorlar” sözleri yeni bir tartışma başlattı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde, "Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor" diye sorup cevabını da kendisi verdi. 

Zeyrek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhurbaşkanı olmak istediğini iddia etti. Zeyrek, Erbaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kendisini bu koltuğa biçilmiş kaftan olarak gördüğünü ileri sürdü.

Zeyrek, "Kendisi ulu önder Atatürk’e boşuna savaş açmıyor. Kendisi Laikliğe boşuna savaş açmıyor" derken, "Yakında cüppesini, imam sarığını çıkarıp 'lacileri' çekip siyasete atılır ve zirveye gözünü dikerse şaşırmayın. Siyasetle bu kadar içli dışlı olması boşuna değil!” diye belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu
Hollanda karşısında hezimete uğradık! 6 gol yedik hiç varlık gösteremedik
Hollanda karşısında hezimete uğradık! 6 gol yedik hiç varlık gösteremedik
Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Disiplin kararı CHP'li Tanju Özcan'a sürpriz olmuş
Disiplin kararı CHP'li Tanju Özcan'a sürpriz olmuş
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı