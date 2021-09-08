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İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu

D-100 Kara Yolu Edirne istikametine giden, 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Cevizlibağ mevkisinde makas attıktan sonra kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl'in kafası koparken, Gültekin Dönmez de ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.00’da D-100 Karayolu Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen 06 HPP 54 plakalı motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

Motosiklet 500 metre savruldu

Motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez yola savruldu. Kazada Akıl'ın kafası koparken Dönmez de ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaklaşık 500 metre savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, motosikletin sürücüsünü belirlemek için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, cesetlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bu arada, görgü tanıkları, motosikletin sürücüsünün "makas attıktan" sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını ifade etti.

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