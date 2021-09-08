BIST 1.455
DOLAR 8,37
EURO 9,91
ALTIN 483,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu

Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu

MARDİN'de eşi Emine Pulent’i boğazını keserek öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. Pulent'in, daha eniştesini öldürmekten 30 yıl ceza aldığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Abone ol

Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent, cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurmuş, güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlenmişti.

Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Pulent'e ulaşılamamıştı. Çifte cinayet sanığı Pulent, 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edilirken, katil zanlısının cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha önce eniştesini öldürmüş
Daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü ortaya çıkan ve adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Üniversite tercihlerinde dikkat çeken detay! Gözde bölümlerin kontenjanları boş kaldı
Üniversite tercihlerinde dikkat çeken detay! Gözde bölümlerin kontenjanları boş kaldı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin aile birlikteliği nedeniyle yer değiştirme işlemlerinde süre uzatıldı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin aile birlikteliği nedeniyle yer değiştirme işlemlerinde süre uzatıldı
Avrupa'da son 30 yılın en sıcak yazı yaşandı
Avrupa'da son 30 yılın en sıcak yazı yaşandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hastaneyi su bastı 17 ölü
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hastaneyi su bastı 17 ölü
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu