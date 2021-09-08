Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu

MARDİN'de eşi Emine Pulent’i boğazını keserek öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. Pulent'in, daha eniştesini öldürmekten 30 yıl ceza aldığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

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Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent, cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurmuş, güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlenmişti.

Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Pulent'e ulaşılamamıştı. Çifte cinayet sanığı Pulent, 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edilirken, katil zanlısının cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha önce eniştesini öldürmüş

Daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü ortaya çıkan ve adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilmişti.