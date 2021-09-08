BIST 1.455
DOLAR 8,37
EURO 9,91
ALTIN 483,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu

Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu

ANKARA'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kadın kendisine ait olan çöp evde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, öğlen saat 14.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.’nın (50) kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.’nın vefat sebebi “normal ölüm” olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi. Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Üniversite tercihlerinde dikkat çeken detay! Gözde bölümlerin kontenjanları boş kaldı
Üniversite tercihlerinde dikkat çeken detay! Gözde bölümlerin kontenjanları boş kaldı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin aile birlikteliği nedeniyle yer değiştirme işlemlerinde süre uzatıldı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin aile birlikteliği nedeniyle yer değiştirme işlemlerinde süre uzatıldı
Avrupa'da son 30 yılın en sıcak yazı yaşandı
Avrupa'da son 30 yılın en sıcak yazı yaşandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor!
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş 'istifa ediyorum' diyemedi! 'Kalırsam...'
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hastaneyi su bastı 17 ölü
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hastaneyi su bastı 17 ölü
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Endonezya’da dehşet! Cakarta'daki hapishanede yangın çıktı 41 mahkum öldü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremoldu