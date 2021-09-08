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A Milli futbol takımı 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü

A Milli futbol takımı 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında yediği 6 golle, 14 Ekim 1987 tarihinde İngiltere'ye kaybedilen 8-0'lık maçtan sonra kalesinde 6 gol gördü.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya farklı yenildi. Milliler, ilk yarısı 3-0 tamamlanan mücadeleden 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızılar 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü.

Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.

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