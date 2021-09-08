Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!

İyi Partili Cihan Paçacı’nın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Tekil konuşuyor. Vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp birlikte açıklamalıyız” tepkisi CHP'de yankı buldu.

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Tekil konuşuyor. İttifak halindeysek vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp birlikte açıklamalıyız. Bunları bize sordunuz mu?” şeklindeki eleştirisine CHP kulislerinden, “şahsi görüş” ve “maksadını aşan tonda” şeklinde tepki geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberinde CHP koridolarındaki İyi Parti'den gelen eleştiri için "CHP kurmayları, Millet İttifakı içerisinde ana eksenlerde hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak “Partiler, politikalarını açıklamak zorunda. Ayrıntılara takılmamak lazım. Bire bir aynı şeyleri söylersek tek parti olmamız gerekir. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in kullandığı ‘ben’ ifadesi CHP’yi rahatsız etmiyor, etmez de” değerlendirmesinde bulundu" denildi.

Haberde "CHP kurmayları, İyi Partili Paçacı’nın eleştirilerinin “şahsi görüş” ve “maksadını aşan tonda” olduğunu belirterek “Gelecek dönem Türkiye’yi yönetmek için işbirliği yapan Millet İttifakı’nın ortakları arasında ‘temel ilkeler’, ‘Türkiye için ortak hedefler’ ve ‘seçim işbirliği’ gibi ana eksenlerde herhangi bir sorun bulunmadığını”, “iki partinin genel başkan yardımcıları arasında sık sık yapılan görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylem tarzı ve vaatlerine ilişkin herhangi bir eleştirinin dile getirilmediğini” söyledi" ifadelerine yer verildi.

CHP'li kurmayların ayrıca, “Seçim takvimi açıklandığında cumhurbaşkanı adayımızı birlikte belirleyip, yol haritamızı beraber çizip bunları hep birlikte kamuoyuna açıklayacağız. İktidar olduğumuzda da cumhurbaşkanı, hükümet ve Millet İttifakı’nın ortaklarının uzlaşısı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacağız. Bunun çalışmalarını şu anda da beraber yürütüyoruz. Her konuda aynı şeyleri düşünür ve aynı şeyleri söylersek o zaman ayrı ayrı partiler değil, tek siyasi parti olmamız gerekir. Ayrıntılara takılmamak lazım” şeklindeki ifadeleri kullandığı vurgulandı.