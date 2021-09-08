Ozan Tufan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu!

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan fazla kilolarından kurtuldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Premier Lig temsilcisi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'nin kırmızı liste uygulaması sebebiyle geç katıldığı milli takım kampında dikkatleri üzerine çekti.

G Grubu'nda 6-1 kaybettiğimiz Hollanda maçının kadrosuna yer alan Ozan Tufan, mücadele öncesinde ısınırken ve karşılaşma esnasında objektiflere takıldı ve yeni görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Ozan Tufan'ın yaklaşık 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Yayından önce Servet Bey ile konuştuk, 'Ozan Tufan'ı tanıyamazsın' dedi. 7 kilo vermiş. Ben de 7 kilo vermiş Ozan'ı merak ettim." dedi.