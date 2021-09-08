BIST 1.455
DOLAR 8,37
EURO 9,91
ALTIN 483,37
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ozan Tufan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu!

Ozan Tufan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu!

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan fazla kilolarından kurtuldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Premier Lig temsilcisi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'nin kırmızı liste uygulaması sebebiyle geç katıldığı milli takım kampında dikkatleri üzerine çekti.

G Grubu'nda 6-1 kaybettiğimiz Hollanda maçının kadrosuna yer alan Ozan Tufan, mücadele öncesinde ısınırken ve karşılaşma esnasında objektiflere takıldı ve yeni görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Ozan Tufan'ın yaklaşık 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Yayından önce Servet Bey ile konuştuk, 'Ozan Tufan'ı tanıyamazsın' dedi. 7 kilo vermiş. Ben de 7 kilo vermiş Ozan'ı merak ettim." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener, Hayrünnisa Gül'ü GİK'e alıp Genel Başkan Yardımcısı yapmak istedi!
Meral Akşener, Hayrünnisa Gül'ü GİK'e alıp Genel Başkan Yardımcısı yapmak istedi!
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!
İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu
İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu
Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?
Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?
Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu
Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu
Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu
Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi