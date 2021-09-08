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Facianın eşiğinden dönüldü! Tuzla'da duramayan tren istasyonda bekleyen trene çarptı

TUZLA'da facianın eşiğinden dönüldü. Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürürken, seferler normale döndü.

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 Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki tren kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 08.45'te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur.  Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz.  Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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