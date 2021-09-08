AK Parti’den 4 yeni manevra! Göçmenler, pahalılık, dış politikada kavga ve yangınlar

AK Parti'nin 4 alanda elinin çok zayıfladığının farkına vardığını belirten Habertürk yazarı Kübra Par, partinin 4 ana politik kulvarda tavır değişikliğine gittiğini yazdı...

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AK Parti iktidarının göçmenler konsunda, hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar konusunda, afetlerle mücadelede ve dış politikadaki kavgacı tutumda manevra yaptığını belirten Kübra Par, "AK Parti’den 4 yeni manevra"yı yazdı. "AK Parti şu 4 alanda elinin çok zayıfladığının farkına vardı" diyen diyen Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü şöyle...

Milletin mülteci meselesine tahammülü kalmadığını gördüler

Bir; ister Afgan olsun ister Suriyeli, bu milletin artık mülteci meselesine tahammülünün kalmadığını kabullendiler. Bunun için söylem değişikliğine gittiler. Bakınız Ömer Çelik’in “Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir, bir tane daha mülteci alacak kapasitemiz yoktur” açıklaması ve Göç Bakanlığı kurma çalışmaları.

Hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar tahammülleri zorluyor

İki; hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunların artık tahammül sınırını zorladığını gördüler ve toparlamak için yeni bir atılım içindeler. Bakınız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Orta Vadeli Program'ı açıklarken yaptığı detaylı ve mesaj dolu konuşma.

Zayıf kaldıklarını ve iletişim hatasını farkettiler

Üç; yangınlarla mücadelede zayıf kaldıklarını, ciddi iletişim hatası yaptıklarını fark ettiler. İmajı düzeltmek için afet bölgelerinde çok hızlı bir çalışmaya giriştiler. Bakınız bakanların günlerdir bölgeden çıkmaması ve Erdoğan’ın son açıklamaları.

Dışp olitikada kavgacı tutum yalnızlaştırıyor

Dört; dış politikadaki kavgacı tutumun Türkiye’yi yalnızlaştırdığı yönündeki eleştirilere kulak verdiler, yeni bir dönem başlatmaya niyetli gibi görünüyorlar. Bakınız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeleceğine dair verdiği mesajlar.

Özgürlükler, demokrasi ve yargıdaki eleştiriler dikkate alınmıyor

Peki bütün bunları az çok gören iktidar özgürlükler, demokrasi, yargı gibi konulardaki eleştirileri neden pek dikkate almıyor? Kendi tabanının tepki göstermediğini, sandıkta maliyet yaratmadığını düşünüyor da ondan...