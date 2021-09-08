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İlber Ortaylı Mansur Yavaş'ı yere göğe sığdıramadı: Efsanevi heykellik adam

İlber Ortaylı Mansur Yavaş'ı yere göğe sığdıramadı: Efsanevi heykellik adam

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a öve öve bitiremedi. Ortaylı, Yavaş için, 'heykellik adam' nitelemesi yaptı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a övgüler dizdi.

Mansur Yavaş'ın Ankara güzel hizmetler yaptığını ifade eden Ortaylı, "Arkasından Beypazarı gibi bir efsaneyle gelen Mansur Bey, berbat olan Başkentimizi ıslah ediyor. Allah ömür verirse bunu başaracağına eminim. Efsanevi, heykellik adamlar" ifadelerini kullandı. 

İlber Ortaylı'nın açıklaması şöyle oldu:

"Mansur Bey bir belediye residir. Küçük Anadolu'nun, orta Anadolu'nun uykudaki,, iflas eden kasabalarıdan birinin başına geçti. 

Bu lafı cesaretle söylüyorum. Beypazarı olarak kaldı ve üretken oldu, ananeyi de devam ettiriyor. Büyük başarı.

Onun yüzünden etrafı şehirler de öyle olmaya başladı. Yani Güdül, Nallıhan, Çamlıdere... Yani Ankara-İstanbul yolculuğu yapanlara tavsiye ediyorum, durun durun bakın. Görürsünüz.

'Bugün berbat olan büyükşehirimizi Başkentimizi ıslah ediyor'

Arkasından Beypazarı gibi bir efsaneyle gelen Mansur Bey, bugün berbat olan büyükşehirimizi Başkentimizi ıslah ediyor. Allah ömür verirse bunu başaracağına eminim.

İktidarlar, bizzat kendi partileri mani olsa da onu halleder. Kişiliği de çok iyi.  Efsanevi, heykellik adamlar."

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