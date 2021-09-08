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TELE 1'de flaş ayrılık! İsmail Dükel istifa ettiğini duyurdu: Yeni adresi belli oldu iddiası

TELE 1'de flaş ayrılık! İsmail Dükel istifa ettiğini duyurdu: Yeni adresi belli oldu iddiası

Gazeteci İsmail Dükel Twitter hesabından Tele 1 Ankara Temsilciliği'nden istifa ettiğini duyurdu. Dükel 'başka mecraların' mesajını verdi.

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Uzun süredir Tele 1 Ankara Temsilciliği görevini yürüten İsmail Dükel sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a teşekkür eden Dükel, "Ank. Temsilciliği görevini sürdürdüğüm TELE 1 TV’den ayrıldım. Bu süreçte destek veren izleyici ve takipçi dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Merdan Yanardağ’a ve Tele 1 ailesine başarılar diliyorum. Yeni mecralarda tekrar buluşmak ümidi ile.. Sevgiler.." ifadelerini kullandı. İsmail Dükel'in yeni bir kanala geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Ancak kulislerde dolaşan iddialara göre yeniden kurulacak olan Flash TV'ye geçebilir.




İsmail Dükel kimdir?
1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazeteciliğe 1979 yılında Ankara'da eski adı Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal ve Kanal Türk'de Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz'de de Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2012 yılının Ocak ayında çalışmaya başladığı Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adlı köşesinde yazılar yazdı. Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Halk Tv'de çalışmaya başladı. İsmail Dükel son olarak TELE1'in Ankara temsilcisi olarak görev yapıyordu. 

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