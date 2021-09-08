İstanbul'da metro logosu polemiği! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesi tartışmasına ilişkin ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, İstanbul'da metrolarda "U" simgesinin kullanılacağına ilişkin açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmişti. Bakan Karaismailoğlu, 'U' logosunun anlamını da açıklayarak, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, isteyen 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi.

Herkesin yaptığı kendine...

Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım" diye konuştu.

Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım

"İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

O logolar yeni değil, kendi işlerine baksınlar

'U' harfli tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" diye konuştu. Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin anımsatılması üzerine "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.