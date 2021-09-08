Kanser ilacı üretiminde kullanılan madde porsuk ağacında tespit edildi

Proje kapsamında Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde 17 popülasyondan deneme alanları tespit ettiklerini aktaran Prof. Dr. Özel, “4 yıl boyunca birçok bölgede yaptığımız gözlem ve ölçümler neticesinde bu ağaç türünün biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisiyle uzun dönemde oluşmuş özellikleri ve profilleri ortaya çıkarılmıştır. Buralardaki ağaçlardan yaprak örnekleri alınarak en etkili laboratuvar yöntemleriyle içerisindeki bileşikler tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda taksol içerikleri bakımından en yüksek miktarlar Bartın-Gölderesi, Düzce-Yığılca-Kurtkayası, İnebolu-Karagöl ve Karabük-Yenice-Kızılkaya popülasyonlarında çıkmıştır.