İstanbul'da suya zam okkalı olacaktı! İSKİ bakın ne istedi ne kadar zam geldi
İSTANBUL için İSKİ'nin uzun süredir suya zam yapılması talebi vardı. Daha önce İBB meclisinden geri dönen bu zam talebi bu kez geçti. İSKİ aslında okkalı bir zam istemişti, İBB'deki Cumhur ittifakı sayesinde bu olmadı.Abone ol
İstanbul'da 7 Eylül 2021 itibariyle suya zam yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yüzde 40 zam talebiyle geldi.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.
Cumhur ittifakı zam oranına itiraz etti. Yüzde 40 zam talebi kabul görmezken zam oranı yüzde 15.62'ye çekildi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.