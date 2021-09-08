Birçok kişinin bilmediği önemli detay! Yaştan hemen emekli olabilirsiniz
Hürriyet yazarı Noyan Doğan milyonlarca çalışanın tazminat, emeklilik gibi aklındaki birçok soruya bugün kaleme aldığı yazısında cevap verdi.
İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, emeklilik... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu konular hakkında Noyan Doğan yazısında önemli detaylar aktardı.
İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ
Soru: İşçinin iş akdi işveren tarafından feshediliyor. Kişiye ihbar süresi bildiriliyor, ihbar sürenizin sonunda iş akdiniz sonlandırılacaktır bilgisi veriliyor. Fakat işçi işten çıkarılacağını öğrenince 4 haftalık ihbar süresini çalışmak istemediğini yazılı beyan ediyor, aynı gün mesaisi dolmadan işi bırakıp ayrılıyor. Bu durumda işçiye ihbar tazminatı hakkı doğar mı? Emel Y.
Cevap: İş kanununa göre iş sözleşmesinin feshedilmesi için ihbar süresinin dolması gerekir. Bu süreçte işçi çalışmak, işveren de çalıştırıp maaş ödemek durumunda. Tabi, iş sözleşmesi feshi derhal yapılacak fesihler arasına girmiyorsa. İhbar süresi içinde işçi kendi işi bırakmışsa işverenin ihbar tazminatını ödemesine gerek yoktur. Ayrıca, bu durumda işçinin ihbar süresine karşılık gelen ihbar tazminatını işverene ödemesi de söz konusu olabiliyor.
ÜÇÜZ İÇİN TEK ÇOCUK BORÇLANILIR
Soru: Doğum borçlanmasında bir doğumda üçüz bebekler için üç çocuk borçlanma hakkımız var mı? Eşim 1995 girişli, 3250 iş günü, 1978 doğumlu, 4 çocuğumuz var. İlk çocuklarımız üçüz, sonra tek çocuk oldu. Doğum borçlanması yapabilir miyiz? Aydın E.