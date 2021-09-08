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Süreyya Ayhan beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Süreyya Ayhan beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu’na beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

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Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre, Ayhan, 3 ay önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘milli sporcu’ kontenjanından beden eğitimi öğretmenliği kadrosuna alındı.

Önümüzdeki günlerde ders başı yapacak olan 42 yaşındaki Süreyya Ayhan, “Beden eğitimi öğretmeni olmayı çok istiyordum. İstediğim şey gerçek oldu. Ankara’da bir okula atandım. Çok heyecanlıyım. Müdür bey ve yardımcılarıyla bugünlerde çok yoğun çalışıyorum. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Umarım herkes için hayırlı olur” dedi.

Atletizmde ilk altın madalya

Süreyya Ayhan Kop, 1978 yılında Çankırı’da doğdu. Amatör atlet babasının desteğiyle lise yıllarında atletizmle tanıştı. Liseden sonra Kahramanmaraş Spor Akademisi’ne başladı. 1992’de şimdiki eşi Atletizm Antrenörü Yücel Kop ile tanıştı ve onunla çalıştı.

İlk destekçisi Aksaray Belediyesi oldu. Ardından Fenerbahçe, ENKA gibi takımlar için koştu. 2001 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale kaldı. 2002 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk atlet unvanını aldı. Aynı yıl Avrupa’da yılın en başarılı kadın atleti seçildi.
2003 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya alan Ayhan, hâlen 3:55.33 ile 1500 metre kadınlar Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 2009’da önceki yıllarda doping aldığı gerekçesiyle yaşam boyu pistlerden men cezası aldı.

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