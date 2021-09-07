İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Abone ol
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı.
Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.