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Ders dinlerken kalp kriziyle ölüm geldi! Lise öğrencisinin anne ve babası kahroldu

Ders dinlerken kalp kriziyle ölüm geldi! Lise öğrencisinin anne ve babası kahroldu

ANTALYA'da 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki genç, sınıfta ders dinlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve baba, morg önünde gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durdu.

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Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydan geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı.

Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anne ve baba ayakta durmakta zorlandı
Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi. Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti.

Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti. Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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