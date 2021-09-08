Ersin Düzen Hollanda maçı sonrası Şenol Güneş’e patladı: Z raporu alsak mı artık

Futbol yorumcusu ve sunucusu Ersin Düzen tarihi yenilgi sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e patladı.

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Hollanda karşısında 6-1 yenilerek adeta hezimete uğrayan A Milli Takım’da eleştirilerin hedefine teknik direktör Şenol Güneş vardı.

Bir çok futbol yorumcusu maçtan sonra Şenol Güneş'i istifaya çağrırken Ersin Düzen'den de oldukça dikkat çekici bir paylaşım geldi.

'Z raporunu alsak mı artık hocam?'

Maç sonu Twitter’dan bir paylaşımda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı Ersin Düzen Şenol Güneş’e şunları söyledi;