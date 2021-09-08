İzmir Kemalpaşa'da orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.Abone ol
Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.