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İzmir Kemalpaşa'da orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

İzmir Kemalpaşa'da orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

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Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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