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Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde

Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde

KARABÜK’te yağışların ardından ortaya çıkan kanlıca mantarı kilosu 50 TL’den pazardaki yerini aldı.

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Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eski Perşembe Pazarında 50 TL’den satışa sunuldu. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen Kanlıca Mantarı et alıp yiyemeyen vatandaşlar ve damak tadına düşkün olanlar için vazgeçilmez bir mantar türü olarak bilinirken insan sağlığı için de sağlık deposu olarak biliniyor.
Mantar satıcılığı yapan Aydın Baykuş, Kanlı Mantarı sezonunun yavaş yavaş başladığını belirterek, “Daha yeni çıkıyor. Yağmurlar biraz daha yağarsa daha güzel çıkacak” dedi.

Kanlıca mantarının Safranbolu yöresinde meşhur olduğunu ifade eden Baykuş, “Sağlık bakımından çok iyi. Bir nevi antibiyotik niyetinde. Fiyatının pahalı olmasının sebebi lezzetli olması. Bu bir aylık bir dönemde çıkıyor. Ondan sonra bunu bulamazsınız. Bu nemli bir ortamda yetişiyor” diye konuştu.

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