BIST 1.447
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 487,92
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek! Karar Resmi Gazete'de

Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek! Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Abone ol

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Birçok kişinin bilmediği önemli detay! Yaştan hemen emekli olabilirsiniz
Foto Galeri Birçok kişinin bilmediği önemli detay! Yaştan hemen emekli olabilirsiniz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy'de şiddetli rüzgarda devrilen ağaç yaşlı kadını yaraladı
Bakırköy'de şiddetli rüzgarda devrilen ağaç yaşlı kadını yaraladı
Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de
Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Devam edeceğiz, bize güvenin" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Devam edeceğiz, bize güvenin" paylaşımı
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Osman Biçer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Osman Biçer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde
Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde
Yerli VLP aşısından haber var! Ne zaman uygulamaya başlanacak?
Yerli VLP aşısından haber var! Ne zaman uygulamaya başlanacak?
Turgay Başyayla'dan MHP'ye yeni marş
Turgay Başyayla'dan MHP'ye yeni marş
Denizlispor Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti
Denizlispor Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti
Dünyada metro simgesi ne? Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya...
Dünyada metro simgesi ne? Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya...
Charles Michel'den Avrupa'nın stratejik özerkliğine vurgu
Charles Michel'den Avrupa'nın stratejik özerkliğine vurgu