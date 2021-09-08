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Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de

Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda 25 bine yaklaşan günlük vaka sayıları, yüz yüze eğitim ve PCR testi uygulamasıyla ilgili sonuçlar değerlendirilecek. Aşı olmayanlarla ilgili yeni kısıtlamaların gelebileceği belirtiliyor.  Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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