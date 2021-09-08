PCR testi nerede yapılır İstanbul'da devlet hastanesinde bedava mı?

PCR testi 6 Eylül itibari ile birçok yerde zorunlu hale geldi. Aşı olmayan vatandaşların yaptırması gereken PCR testi hakkında kafalar karışık. Birçok vatandaş PCR testi nerede yapılır, devlet hastanesinde PCR testi yaptırmak ücretli mi, özel hastanede PCR testi ücreti kaç para araştırması yapıyor. İşte PCR testi fiyatları...

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Aşı olmayan vayandaşların yaptırması zorunlu hale gelen PCR testi hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde yapılmaya başladı. Seyahat, sinema, tiyatro, stadyum, konser gibi alanlarda zorunlu olan PCR testi tüm devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada 2 kez yapılıyor. Özel hastanelerde ise PCR testi 100 liradan başlıyor 250 liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatın üzerinde test yapmak ise kesinlikle yasak.

PCR testi olmayan seyahat edebilecek mi: Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

PCR testi özel hastanede yapılıyor mu: PCR testi özel hastanelerde de ücret karşılığında yapılıyor. Kuruma göre, PCR testi için özel hastanelerden 100 TL ile 250 TL arasında değişen bir ücret talep ediliyor.

PCR testi özel hastane ücretleri: Covid-19 PCR testi ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı. Bu fiyatın üzerinde test yapmak ise kesinlikle yasak.

PCR testi nedir: PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.