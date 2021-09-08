Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Devam edeceğiz, bize güvenin" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hidroelektrik santraller ile yapılan çalışmaları paylaşarak "Yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.