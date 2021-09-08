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Uğur Şahin, Biontech koronavirüs aşısında 12 yaş altı için tarih verdi

Uğur Şahin, Biontech koronavirüs aşısında 12 yaş altı için tarih verdi

BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı özel bir kurumun etkinliğinde koronavirüs aşısı ile ilgili yeni verileri ve bilgileri paylaştı.

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BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı. House of Pharma isimli kurumun etkinliğine katılan Dr. Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü müjdeledi.

İlk sonuçlar bu ay sonunda açıklanacak

Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Birkaç haftamız daha var

Dr. Şahin, "Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum Ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var" dedi.

Şu ana kadar bir sürprizle karşılaşmadık

Şahin, "BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor" dedi. Şahin, "Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık" derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.

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