Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti
RUSYA Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, tatbikat sırasında bir kişinin canını kurtarmak isterken kendisi hayatını kaybetti.Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in trajik olay hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada Ziniçev'in Kuzey Kutbu bölgesinde yapılan tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
Bir kişinin hayatını kurtarmak isterken
Reuters'ta yer alan habere göre, Bakan bir kişinin hayatını kurtarmak istediği sırada trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in trajik olay hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.
55 yaşındaki Zinichev, Rusya Güvenlik Servisi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Acil Durumlar Bakanı olarak atanmıştı.