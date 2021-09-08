BIST 1.447
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 487,92
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti

RUSYA Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, tatbikat sırasında bir kişinin canını kurtarmak isterken kendisi hayatını kaybetti.

Abone ol

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in trajik olay hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada Ziniçev'in Kuzey Kutbu bölgesinde yapılan tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. 

Bir kişinin hayatını kurtarmak isterken

Reuters'ta yer alan habere göre, Bakan bir kişinin hayatını kurtarmak istediği sırada trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in trajik olay hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.

55 yaşındaki Zinichev, Rusya Güvenlik Servisi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Acil Durumlar Bakanı olarak atanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuştu altın ve dolar tırmanışa geçti
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuştu altın ve dolar tırmanışa geçti
Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek! Karar Resmi Gazete'de
Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek! Karar Resmi Gazete'de
Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de
Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Gözler saat 18.00'de
Safer ayı ne kadar sürüyor bela ayı neden denir?
Safer ayı ne kadar sürüyor bela ayı neden denir?
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Osman Biçer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Osman Biçer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
PCR testi nerede yapılır İstanbul'da devlet hastanesinde bedava mı?
PCR testi nerede yapılır İstanbul'da devlet hastanesinde bedava mı?
Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde
Kilosu 50 TL! Karabük'te yağış sonrası ortaya çıktı: Bir nevi antibiyotik niyetinde
Yerli VLP aşısından haber var! Ne zaman uygulamaya başlanacak?
Yerli VLP aşısından haber var! Ne zaman uygulamaya başlanacak?
Turgay Başyayla'dan MHP'ye yeni marş
Turgay Başyayla'dan MHP'ye yeni marş
Denizlispor Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti
Denizlispor Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti