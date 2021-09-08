'Süper meyve' kanseri öldürüyor! Eşi için yurt dışından getirdi Konya'da talep patladı
KONYA'da Tahsin Tosun, kansere yakalanan eşi için yurt dışından 'Süper meyve' getirdi. Bu ismiyle bilinen Aronya meyvesi, kadının iyileşmesinden sonra Tosun'u iş sahibi yaptı. Şifa deposu olarak gösterilen meyvenin kilo fiyatı şaşırttı.
Konya'da Tahsin Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine yakalanınca, antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi.
Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana bahçe kurdu. Tıbbi tedavisi devam ederken meyveyi de tüketmeye başlayan eşi sağlığına kavuştuktan sonra Tosun, bahçeyi büyütme kararı aldı.
Taleplere yetişemez duruma gelen ve fidan sayısını 1200'e çıkaran Tosun, 20 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri satıcılığı işini de bırakarak geçimini aronya bahçesinden sağlamaya başladı.
Tosun, aronya ile eşinin sağlık sorunları nedeniyle tanıştıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Tosun, "Hem kendimiz tüketiyoruz hem de ihtiyacı olan insanlara meyveyi sunuyoruz." dedi.