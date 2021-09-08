Mu varyantı virüsü bulaşıcı mı 2 doz aşı olana bulaşır mı bakan duyurdu

5. tehlikeli koronavirüs varyantı olan Mu varyantı Türkiye'de 2 kişide göründü. Bu endişe verici haberin ardından Mu varyantı nedir, belirtileri nasıl ve nasıl bulaşır araştırmaları arttı. Balgamlı öksürük, ateş ve ishal ile ilk belirtileri veren Mu mutantı için aşılar etkili mi?

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Koronavirüsün 5. en tehlikeli varyantı olan Mu varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilgiyi paylaştı. Delta, Alfa, Beta ve Gama varyantları sonrası bu kez Mu varyantı paniği yaşanmaya başlandı. Peki, covid-19 Mu varyantı tam olarak nedir, belirtileri neler, ölümcül mü ve aşılar Mu varyantına karşı koruyor mu?

Mu varyantı nedir: B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önceki varyantlara da Yunan alfabesine göre Alfa, Beta, Gama ve Delta isimleri verilmişti.

Yeni varyanta Latin Amerika ve Avrupa'da yaygın olmak üzere toplamda 39 ülkede rastlandı.

Mu varyantının, dünya çapındaki toplam vakaların yüzde 0,1'inden daha az bir orana tekabül ettiğini ancak Kolombiya'da bu oranın yüzde 39'a, Ekvador'da ise yüzde 13'e ulaştığı belirtiliyor.

DSÖ, varyantın dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtirken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe aldı.

Mu varyantı ise daha düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alındı.

Mu varyantında aşı etkili mi: ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

MU varıant belirtileri neler:

Nefes darlığı, balgamlı öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı veya kusma, İştahsızlık, yüksek ateş gibi belirtiler Mu varyantı belirtileri arasında yer alıyor.

Türkiye'de MU varyantı var mı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.