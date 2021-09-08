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Rize'deki selde kaybolan oğlunun acısına dayanamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rize'deki selde kaybolan oğlunun acısına dayanamadı

RİZE'deki sel felaketinde kaybolan Batuhan Delihasan'ın (38) babası Mehmet Delihasan (72) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Delihasan'ın hastalığının oğlunun bulunamaması ile ağırlaştığı belirtildi.

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Rize'de 14 Temmuz’da 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesiyle Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldesinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi de kayboldu.

Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Selde kaybolan oğlu Batuhan Delihasan'ın üzüntüsünü yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi gören baba Mehmet Delihasan, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Delihasan, hayatını kaybetti. Delihasan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü.

Bu acıya daha fazla dayanamadı

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı yaşanan selin izlerini silmeye çalıştıklarını belirterek "Ancak can kayıplarının acısı ne yazık ki silinmiyor. Batuhan Delihasan'ın babası da 1,5 aydır oğlundan haber bekliyordu, zaten hastaydı ve bu acıya daha fazla dayanamadı" dedi.

Mehmet Delihasan'ın komşusu İlyas Delihasan da "Oğlunun kaybolması ile beraber büyük acı yaşadı. 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Bu zamana kadar dayandı ancak oğlunun acısı onun hastalığını artırdı. Oğlundan gelecek haberi beklerken vefat haberini duyduk" diye konuştu. 

Öte yandan sel sonrası bölgede incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, oğlu selde kaybolan Mehmet Delihasan ve ailesini ziyaret etmişti.

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