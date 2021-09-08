Erdoğan, Katarlı ismin malvarlığı üzerine koyulan dondurma kararı kaldırdı
Erdoğan, Katarlı Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy'in malvarlığı üzerine koyulan dondurma kararını kaldırdı. Karar Resmi Gazete'e yayımlandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terörle bağlantısı nedeniyle malvarlıkları dondurulan Katar'lı Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy hakkındaki dondurma kararı kaldırıldı.
Karar Resmi Gazete'de şu şekilde yayımlandı:
“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararıyla listelenen kişi, kuruluş veya Organizasyon tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”