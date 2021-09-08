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Erdoğan, Katarlı ismin malvarlığı üzerine koyulan dondurma kararı kaldırdı

Erdoğan, Katarlı ismin malvarlığı üzerine koyulan dondurma kararı kaldırdı

Erdoğan, Katarlı Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy'in malvarlığı üzerine koyulan dondurma kararını kaldırdı. Karar Resmi Gazete'e yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terörle bağlantısı nedeniyle malvarlıkları dondurulan Katar'lı Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy hakkındaki dondurma kararı kaldırıldı.

Karar Resmi Gazete'de şu şekilde yayımlandı:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararıyla listelenen kişi, kuruluş veya Organizasyon tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

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