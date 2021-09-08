Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı
ARTVİN’de bel ağrısı için başvurduğu hastanede Tahir Turan, hayatının şokunu yaşadı.
Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tahir Turan (43), iddiasına göre bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalçasından ağrı kesici iğne yapılınca ağrısı artmaya devam ederek ayağı kalkamadı.
Farklı bir hastaneye giden Turan, ağrısının artmasının ve ayağı kalkamamasının yapılan iğneden kaynaklı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı.
Turan, “Bel ağrısı şikayeti ile Hopa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Acildeki doktor, kalçamdan ağrı kesici iğne yapılmasını istedi. Hemşire iğnemi yaptı." dedi.
"Biranda ayağım yanmaya başladı" diyen Turan "Hastaneden ayrılarak eve geldim. Evde de bacağımda çok şiddetli bir yanma hissettim." ifadelerini kullandı.