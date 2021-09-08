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Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

ARTVİN’de bel ağrısı için başvurduğu hastanede Tahir Turan, hayatının şokunu yaşadı.

Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tahir Turan (43), iddiasına göre bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalçasından ağrı kesici iğne yapılınca ağrısı artmaya devam ederek ayağı kalkamadı.

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Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

Farklı bir hastaneye giden Turan, ağrısının artmasının ve ayağı kalkamamasının yapılan iğneden kaynaklı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı. 

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Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

Turan, “Bel ağrısı şikayeti ile Hopa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Acildeki doktor, kalçamdan ağrı kesici iğne yapılmasını istedi. Hemşire iğnemi yaptı." dedi.

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Artvin'de bel ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir anda yanmaya başladı

"Biranda ayağım yanmaya başladı" diyen Turan "Hastaneden ayrılarak eve geldim. Evde de bacağımda çok şiddetli bir yanma hissettim." ifadelerini kullandı.

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