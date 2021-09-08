Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi kararına tepki: Yeminli bir Erdoğan var

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alanında sıfırladığı gümrük vergileri için "Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!" diyerek eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alanında sıfırladığı gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle oldu:

"Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!

Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız."