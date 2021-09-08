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Sakarya Pamukova'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ortaya çıktı

Sakarya Pamukova'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ortaya çıktı

SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti. Yapılan araştırma sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Sakarya’nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

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