BIST 1.448
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 489,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Veliler dikkat! Bu damga olmayan ürünleri sakın almayın

Veliler dikkat! Bu damga olmayan ürünleri sakın almayın

Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, velilerde kırtasiyelerin yolunu tuttu. İlk günlerde kalabalık ortama girmek istemeyen veliler rahat alışveriş yaparken, kırtasiyeciler de vatandaşları uyardı.

Abone ol

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitesini ve en uygununu fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, veliler de kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler pandemi sebebi ile vatandaşların sağlıklı ürün aradığını belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi.

Düzce’de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Durdu, “Vatandaşlar kırtasiye alışverişi yaparken, ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığını kanserojen madde içerip içermediğine dikkat etmeliler. Bizde o konuya işletme olarak çok dikkat ediyoruz." dedi. 


"CE olması gerekiyor"
"Çocuğun sağlığına zarar verecek veya etki yapacak herhangi bir ürün satmıyoruz" diyen Durdu "Bütün ürünlerimiz markalı, piyasada olan ürünler. Kalite güvenliği test edilmiş, marka bilinirliliği olan ürünler. Bu konuda vatandaşların gönlü rahat olmalı. Ürünün üzerinde standartlara uygunluk işaretleri oluyor. Dünya standartları logosu olan bir ürün. Bazı kutucukların üzerinde Türkçe olarak ‘çocukların sağlığı için güvenlidir’ uyarıları bulunuyor. Marka bilinirliliği olan ürünler zaten bunlar. Vatandaşlar kutuları incelediği zaman az çok ürün ile alakalı bilgi edinebilirler. Önemli olan kutuların üzerinde Dünya standartları logosu yani CE olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Safer ayında yapılacak ibadetler 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?
Safer ayında yapılacak ibadetler 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?
Ankara'da sürücü öldü 'beraber gidelim' dediği komşusu ağır yaralandı
Ankara'da sürücü öldü 'beraber gidelim' dediği komşusu ağır yaralandı
2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler listesi
2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler listesi
Renault'tan aşı seferberliğine destek! 2 doz Kovid-19 aşısı olana 1000 TL indirim
Renault'tan aşı seferberliğine destek! 2 doz Kovid-19 aşısı olana 1000 TL indirim
Kuzenini öldürüp çukura gömdü! Sanık son sözünde 'çok pişmanım tek şahidim Allah, sonra sizsiniz' dedi
Kuzenini öldürüp çukura gömdü! Sanık son sözünde 'çok pişmanım tek şahidim Allah, sonra sizsiniz' dedi
İBB'den PCR testi kararı! Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayanlar zorunlu izne çıkarılacak
İBB'den PCR testi kararı! Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayanlar zorunlu izne çıkarılacak
Sakarya Pamukova'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ortaya çıktı
Sakarya Pamukova'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ortaya çıktı
Okul tatil günleri 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor?
Okul tatil günleri 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor?
Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Ankara sapıktan pes dedirten savunma: Umreye gittim sonra...
Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Ankara sapıktan pes dedirten savunma: Umreye gittim sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi kararına tepki: Yeminli bir Erdoğan var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi kararına tepki: Yeminli bir Erdoğan var