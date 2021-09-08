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Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.

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Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören Ahmet Edip Uğur, evinde yaşamını yitirdi. Uğur'un naaşı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Edip Uğur kimdir?

TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisinden, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilk başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü.

Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.

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