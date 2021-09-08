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BB Erzurumspor transferin son gününde 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı

BB Erzurumspor transferin son gününde 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı

BB Erzurumspor transfer döneminin bitimine saatler kala 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

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TFF1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor transferin son gününde 4 futbolcuyu daha kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Alican Özfesli Başakşehir'den, 23 yaşındaki file bekçisi Erkan Anapa ise Giresunspor’dan kiralandığı belirtildi.

29 yaşındaki Kosovalı on numara oyuncusu Herolind Shala ile Bursaspor’un 31 yaşındaki sol beki Ufuk Budak da kadroya katılan isimlerden oldu.

Kosovalı on numara Herolind Shala ise daha önce 2016 yılında kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giymişti.

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